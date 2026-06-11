Festlig avslutningsmiddag för avgångselever på Tjörn

Sommarlovet har börjat och för Häggvallskolans elever i årskurs nio väntar nu ny skola, nya utmaningar och ytterligare ett steg in i vuxenlivet. Som traditionen bjuder arrangerades en avslutningsmiddag med hemlig destination. NYHETERsto fick även i år följa med och föreviga kvällen.

Det var vid 17-tiden som eleverna samlades vid Häggvallskolan. Många hade klätt upp sig inför kvällen och stämningen var förväntansfull. Lagom till mingel utanför skolans entré började regnet falla, men vädret skulle snart visa sig från en betydligt bättre sida.

‹ 1 av 9 ›

Minglet fick flyttas in och rektorn höll ett kort tal och visade en film om hur det egentligen är att arbeta på skolan, det eleverna kanske inte alltid ser.

Hemlig destination

Efter mingel och fotografering var det dags att kliva ombord på bussarna mot årets hemliga destination.

‹ 1 av 3 ›

Resan gick till Port Sud i Södra Hamnen, Skärhamn där solen tittade fram lagom till att eleverna anlände. Där väntade en kväll med god mat, gemenskap och musik från DJ.

För många blev det en av de sista kvällarna tillsammans med hela klassen innan sommaren och höstens nya äventyr på gymnasiet.

‹ 1 av 20 ›

En tradition som samlar eleverna

Bakom arrangemanget stod föräldraföreningen som återigen ordnade en festlig avslutningskväll för eleverna.

Kvällen blev ett tillfälle att umgås, ta bilder tillsammans och skapa minnen från de sista timmarna som högstadieelever på Häggvallskolan.

‹ 1 av 19 ›

Bleketskolans nior firade samtidigt

Samtidigt som Häggvallskolans nior samlades på Port Sud hade Bleketskolans årskurs nio sin avslutningsmiddag bara ett stenkast därifrån.

Bleketskolans elever firade på Hotell Nordevik i Skärhamn där även de fick en sista gemensam kväll innan grundskoletiden nu är över.

För både Häggvallskolans och Bleketskolans elever väntar nu sommarlov – och därefter nästa steg i livet när gymnasiestudierna tar vid.

Tack för ert stöd!

”Vi vill rikta ett stort och hjärtligt tack till alla er som bidrog till Häggvallsskolans avgångselevers avslutningsmiddag 2026!

Tack vare ert stöd kunde vi arrangera en minnesvärd kväll på Bistro Port Sud – med god mat, underhållning och härlig gemenskap. Nästan alla elever deltog, och kvällen blev precis så fin som vi hoppats på.

Tack för att ni hjälpte oss skapa ett tryggt och glädjefyllt avslut för våra fantastiska nior! Tack också till Bistro Port Sud med personal som arrangerat festen i sina fina lokaler!

Hälsningar från Häggvallsskolans föräldraförening”

Följande företag och organisationer har genom sina donationer gjort kvällen möjlig: