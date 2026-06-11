Misstänkt drograttfylleri – Körkort omhändertogs

En man i 20-årsåldern misstänks för drograttfylleri och bruk av narkotika efter en poliskontroll i Stenungsund under onsdagen.
Det var vid klockan 12.25 på onsdagen som polisen stoppade en personbil för kontroll i Stenungsund.
Vid kontrollen uppvisade föraren tydliga tecken på narkotikapåverkan. Mannen togs med för kroppsbesiktning för vidare provtagning.
Körkortet omhändertogs
I samband med ingripandet omhändertogs mannens körkort.
Polisen har upprättat en anmälan om misstänkt drograttfylleri och bruk av narkotika. Resultatet från provtagningen får visa om misstankarna kan styrkas.
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