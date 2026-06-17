Eldhärjade båtar bärgades efter storbranden

Efter söndagskvällens omfattande båtbrand vid Björholmen på Tjörn har bärgningsarbetet nu, bara några dagar innan midsommar – genomförts. Flera eldhärjade båtar har lyfts upp ur vattnet efter branden som spred sig mellan båtarna vid bryggan.

Text: Mikael Berglund Dela

Branden startade i en fritidsbåt och spred sig snabbt vidare. Totalt sex båtar, både segelbåtar och motorbåtar totalförstördes och flera sjönk i samband med branden.

Fokus på bärgning och miljöarbete

Ingenting kvar i flera av båtarna som eldhärjades

Under onsdagen genomfördes bärgning av de eldhärjade båtarna. Arbetet skedde i samverkan mellan berörda aktörer, försäkringsbolag och entreprenörer.

Bärgningen sker bara dagar före midsommar, en av de perioder på året då det är som mest människor i området, vid bryggorna och ute på vattnet.

Att få upp de eldhärjade båtarna och fortsätta miljöarbetet är därför viktigt både för säkerheten, framkomligheten och miljön i området.

I samarbete mellan försäkringsbolag och entreprenörer bärgas segelbåtarna. En av de sex totalskadade segelbåtarna lämnar Björholmen. Totalförstörd segelbåt efter storbranden. ‹ 1 av 3 ›

Samtidigt fortsätter miljöarbetet i området

Kustbevakningen har under arbetet funnits i området och cirkulerat kring Björholmen för att följa miljöaspekterna efter branden.

Björholmen ligger i anslutning till Stigfjorden, ett känsligt Natura 2000-område med höga naturvärden. Kustbevakningen har deltagit i arbetet och samverkar med räddningstjänsten kring miljöinsatsen.

I samband med branden läckte diesel och andra vätskor ut från båtarna. Länsar har lagts ut för att begränsa spridningen av miljöfarliga ämnen i vattnet.

Brandorsaken utreds – Båtar i beslag

Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet för att utreda hur branden startade. Två båtar är tagna i beslag för en teknisk undersökning.

Ingen person kom till fysisk skada i samband med branden.