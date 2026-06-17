Strömavbrott på Orust – Över 2 200 kunder drabbades

OrustStröm - El

Ett större strömavbrott har inträffat på notta Orust under eftermiddagen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 17 juni 2026 15:41 | Uppdaterad: 17 juni 2026 19:53

Avbrottet startade vid klockan 15.21 och just nu berörs 2 286 kunder.

Felsökning och omkoppling sker. Ellevio uppger att strömmen kan komma och gå under tiden som felsökningen pågår.

Vid klockan 16:15 har många fått strömmen tillbaka men fortfarande återstår 183 abonnenter.

I nuläget finns ingen tid då samtliga abonnenter uppges ha strömmen tillbaka igen.

UPPDATERING: Samtliga abonnenter har fått strömmen tillbaka. Orsaken till strömavbrottet var ett kabelfel.

Delar av området som berörs. Karta: Ellevio

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