SEMESTERVARNINGEN: Risk för tomma pumpar på Bohuskusten när drivmedel blir tre kronor billigare

Priset på bensin och diesel väntas sjunka med omkring tre kronor per liter från den 1 juli. Samtidigt varnar flera drivmedelsaktörer för att det tillfälligt kan bli brist på drivmedel vid vissa stationer dagarna före prissänkningen – mitt under semestersäsongen i Bohuslän.

Enligt uppgifter från drivmedelsbranschen väljer många kunder att vänta med att tanka tills de nya priserna börjar gälla. Samtidigt försöker stationerna hålla lagernivåerna nere för att undvika att sälja redan inköpt drivmedel med förlust när priset sjunker.

Kan märkas i Bohuslän

I Bohuslän, där trafiken ökar kraftigt under sommaren, finns en oro för att vissa stationer tillfälligt kan få slut på bensin eller diesel under dagarna kring månadsskiftet.

Drivmedelsbolag med stationer längs Bohuskusten uppmanar därför kunder att inte vänta till sista stund med att tanka och att inte heller hamstra drivmedel när prissänkningen närmar sig.

Samtidigt betonar branschen att nya leveranser är planerade och att eventuella bristsituationer väntas bli kortvariga.

Därför sänks priset

Bakgrunden är regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på bensin och diesel från den 1 juli. Skatten föreslås sänkas med 2 kronor och 40 öre per liter, vilket motsvarar cirka 3 kronor per liter vid pump inklusive moms om sänkningen slår igenom fullt ut. Sänkningen föreslås gälla till och med den 30 november.

För en bilist som tankar 50 liter innebär det en besparing på omkring 150 kronor per tankning.

Högsäsong på västkusten

Tidpunkten sammanfaller med starten på den mest intensiva semesterperioden längs västkusten. Under juli ökar trafiken kraftigt i kustsamhällen, campingplatser, gästhamnar och öar i Bohuslän. I mindre samhällen och på öarna är det ofta små lokala drivmedelsbolag som driver pumparna.

Om många väljer att vänta med att tanka fram till prissänkningen finns därför en risk att vissa stationer får ovanligt hög belastning under de första dagarna i juli.

Branschen räknar dock med att situationen snabbt stabiliseras när nya leveranser når stationerna.