UPPMANINGEN – Spara på vattnet

På grund av extremt låg nivå i vattentornet i Stocken uppmanar Orust kommun VA-abonnenter att spara på vattnet på delar av Orust.
Uppmaningen gäller abonnenter med kommunalt vatten på Stocken, Gullholmen, Härmanö, Tuvesvik, Lavön och Tönsäng att spara på vattnet under resten av midsommarhelgen.
Orust kommun ber VA-abonnenter att undvika onödig vattenanvändning.
Vänta gärna med att köra diskmaskin och tvättmaskin samt begränsa duschning och annan vattenkrävande användning.
Kommunen beräknar att nivåerna i vattentornen når normala nivåer i början av nästa vecka.
Gäller abonnenter med kommunalt vatten på kartan. Karta: Orust kommun.
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