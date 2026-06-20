Vädervarning för åska – Flera larm till räddningstjänsten

Midsommardagen har fått en blöt och start i STO-området. Under morgonen och förmiddagen har räddningstjänsten larmats till flera fastigheter efter regn, översvämning och vattenskador. Vädret kan också påverka den som tänker se Sverigematchen i fotboll i eftermiddag.

Text: Mikael Berglund Dela

SMHI vädervarning för åska gäller fram till klockan 18. Varningen innebär risk för kraftiga skurar, åska och stora lokala mängder regn på kort tid.

Det kan snabbt bli besvärligt på vägar, i källare, garage och andra utsatta fastigheter där vatten samlas.

På morgonen har räddningstjänsten larmats om översvämning bland annat i Rönnäng på Tjörn, Jörlanda i Stenungsund. Senare på förmiddagen kom också larm från Bråland i Stenungsund. Omfattning på skador och översvämning är inte känt.

Strömbortfall hos industrin ledde till fackling

Ovädret har också påverkat industrierna i Stenungsund. I samband med strömbortfall har fackling synts från industriområdet.

Fackling kan uppstå när anläggningar behöver hantera gaser på ett säkert sätt vid driftstörningar. Det kan synas tydligt på håll, särskilt vid mörkare väder, men är en säkerhetsåtgärd vid störningar i produktionen.

Hemvändartrafik

Vädret kan också påverka trafiken under dagen. Många som firat midsommar i Bohuslän väljer ofta att resa hem under midsommardagen – och med regn, åska och osäkert väder kan fler välja att åka tidigare än planerat.

Det kan ge mer trafik på vägarna från Tjörn, Orust och kustsamhällena i Bohuslän, vidare mot E6 och söderut. Den som ska ut på vägarna uppmanas att räkna med längre restider och ta det lugnt i trafiken.

Kan påverka VM-festen

Ovädret kommer samtidigt som Sverige spelar sin gruppspelsmatch mot Nederländerna i fotbolls-VM med avspark klockan 19.00. Flera restauranger i STO-området visar matchen på storbild och hoppas på bättre väder till kvällen när många väntas samlas för att följa mötet.

Ostadigt resten av dagen

Under resten av dagen väntas fortsatt ostadigt väder i STO-området. Det kan bli uppehåll och ljusare perioder mellan skurarna, men risken för nya kraftiga regn- och åskskurar finns kvar fram till tidig kväll.

Senare under kvällen väntas vädret gradvis lugna ner sig.