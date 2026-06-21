Fyrhjuling i olycka i Jörlanda – Två personer till sjukhus

Två personer fördes till sjukhus efter en olycka med en fyrhjuling i Jörlanda under natten till söndag.

Larmet kom vid klockan 01.23.

Två män ska ha färdats på fyrhjulingen när olyckan inträffade. Fordonet ska på något sätt ha kraschat eller kört in i något.

Båda personerna fördes med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart, men en av personerna ska ha fått allvarliga skador.

Det finns vittnen till olyckan och polisen har arbetat med att höra personer på platsen för att få klarhet i händelseförloppet.

Händelsen utreds – Vittnen till olyckan finns

Exakt hur olyckan gick till är ännu inte klarlagt. Enligt de första uppgifterna rör det sig om en singelolycka med fyrhjulingen.

Händelsen utreds som vållande till kroppsskada. Ingen person är delgiven misstanke om brott.