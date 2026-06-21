Bil brann på parkering – Helt övertänd

Natten till söndag larmades räddningstjänst och polis till en parkering vid Sundsby på Tjörn efter uppgifter om en bilbrand.
Larmet kom vid klockan 00.42.
Bilen stod på en parkering i närheten av Sundsbyvägen. Vid larmsamtalet uppgavs fordonet vara helt övertänt.
– Det är någon som har passerat och ser att bilen brinner. Vi var där tillsammans med polis, uppgav Räddningstjänsten Storgöteborg.
Brandorsaken är inte känd. Händelsen utreds som skadegörelse genom brand.
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