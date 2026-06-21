Man döms för grov olovlig körning – Dömd för liknande brott ett 30-tal gånger

DomOrust

En man i 35-årsåldern från Orust döms för grov olovlig körning efter att ha kört lastbil utan att ha rätt till det.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 21 juni 2026 13:31

Händelsen inträffade i maj 2026 på Orust.

Enligt domen körde mannen lastbil på Lv 178 i området Varekil/Stala, trots att han saknade behörighet. Brottet bedöms som grovt eftersom han tidigare har lagförts för olovlig körning.

Mannen erkände gärningen i polisförhör.

Förekommer under 30 avsnitt

Av domen framgår att mannen förekommer under 30 avsnitt i belastningsregistret sedan 2008. Han har bland annat vid upprepade tillfällen lagförts för olovlig körning och dömdes senast för ett sådant brott hösten 2025.

Döms till dagsböter

Uddevalla tingsrätt dömer mannen till 70 dagsböter om 50 kronor, totalt 3 500 kronor. Han ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

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