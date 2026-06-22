Bil brann i Högenorum

En bil började brinna i i Högenorum i Stenungsund natten till måndag. När räddningstjänsten kom till platsen brann fordonet med öppna lågor.
Larmet kom vid klockan 02.45.
Branden var fullt utvecklad när de första enheterna anlände. Räddningstjänsten påbörjade släckningsarbetet och lyckades hindra branden från att sprida sig vidare.
Redan 45 minuter senare kunde räddningstjänsten lämna platsen.
Orsaken till branden är inte känd men utreds initialt som skadegörelse genom brand.
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