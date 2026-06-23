Bil med släp i mitträcke E6 – En person till sjukhus

En singelolycka inträffade på E6 vid kommungränsen mellan Uddevalla och Stenungsund under tisdagseftermiddagen. En bil med släp ska ha kört in i mitträcket och hamnat mellan filerna. En person fördes senare till sjukhus.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom vid klockan 13.41.

Olyckan inträffade i södergående på sträckan mellan Lyckornamotet och rastplats Ödsmålsbron. Enligt Trafikverket har händelsen orsakat mycket stor påverkan i båda riktningarna.

-Olyckan är precis på kommungränsen, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.

Bil med släp i diket

-Det ska vara en bil med släp som kört in i mitträcket och hamnar mellan körriktningarna. Räddningstjänst, ambulans och polis är larmade.

Vägen avstängd

Strax före klockan 14 meddelade Trafikverket at vägen är avstängd i södergående, mot Stenungsund. Prognosen är satt till klockan 15:00 då vägen öppnar åter.

En person till sjukhus

En person åker senare med ambulans till sjukhus för kontroll och vård av okända skador.