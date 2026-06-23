Bil med släp i mitträcke E6 – En person till sjukhus

En singelolycka inträffade på E6 vid kommungränsen mellan Uddevalla och Stenungsund under tisdagseftermiddagen. En bil med släp ska ha kört in i mitträcket och hamnat mellan filerna. En person fördes senare till sjukhus.
Larmet kom vid klockan 13.41.
Olyckan inträffade i södergående på sträckan mellan Lyckornamotet och rastplats Ödsmålsbron. Enligt Trafikverket har händelsen orsakat mycket stor påverkan i båda riktningarna.
-Olyckan är precis på kommungränsen, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.
Bil med släp i diket
-Det ska vara en bil med släp som kört in i mitträcket och hamnar mellan körriktningarna. Räddningstjänst, ambulans och polis är larmade.
Vägen avstängd
Strax före klockan 14 meddelade Trafikverket at vägen är avstängd i södergående, mot Stenungsund. Prognosen är satt till klockan 15:00 då vägen öppnar åter.
En person till sjukhus
En person åker senare med ambulans till sjukhus för kontroll och vård av okända skador.
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