Körde på stolpe och stenbumling – Döms för grovt rattfylleri

En man i 40-årsåldern döms för grovt rattfylleri efter en händelse i Skärhamn på Tjörn under hösten 2025. Mannen hade 2,40 promille alkohol i blodet när han körde bil i ett bostadsområde. Färden slutade in i en stolpe och stenbumling.

Boende i området reagerade när de såg bilen stå märkligt parkerad. Kort därefter satte sig mannen bakom ratten och körde in i både en stolpe och en stenbumling. Flera personer försökte få stopp på honom och lyckades till slut hindra fortsatt körning.

När polisen senare tog blodprov visade det en alkoholhalt på 2,40 promille. Mannen erkände att han kört bilen efter att ha druckit alkohol.

Drack stora mängder alkohol

I förhör berättade mannen att han mådde psykiskt dåligt vid tiden för händelsen. Enligt domen hade han stannat på platsen och druckit flera öl samt större mängder sprit innan körningen.

Åklagaren ansåg att körningen innebar en påtaglig fara för trafiksäkerheten eftersom mannen kolliderade med både stolpe och sten samt fortsatte köra innan han stoppades.

Tingsrätten bedömde däremot att själva körningen skedde under en kort sträcka och i relativt låg hastighet. Det var därför inte den delen som gjorde brottet grovt. I stället var det den mycket höga alkoholhalten som låg bakom bedömningen.

Får samhällstjänst

Efter händelsen genomgick mannen behandling för missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Tingsrätten bedömer att han gjort betydande insatser för att förändra sin situation och valde därför skyddstillsyn i stället för fängelse.

Påföljden blir skyddstillsyn med särskild föreskrift om vård och behandling samt 40 timmars samhällstjänst.

Om fängelse hade valts som påföljd skulle straffet ha blivit en månads fängelse. Mannen ska även betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.