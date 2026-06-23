Skadegörelse i Henån – Kommunen vädjar om hjälp

Skadegörelse vid Småholmarna och gångtunnel i Henån. Foto: Orust kommun och NYHETERsto

Orust kommun larmar om ny skadegörelse på flera platser i Henån och vädjar nu till allmänheten om hjälp.

Den senaste tiden har både Småholmarnas badplats och gångtunneln vid Henåns skola utsatts för klotter och förstörelse.

På Småholmarna handlar det bland annat om förstörd utrustning och trasiga badrullstolar. Enligt kommunen påverkar skadegörelsen många besökare och riskerar att försämra tillgängligheten vid badplatsen.

Inte första gången

Problemen vid Småholmarna är heller inte nya. Badplatsen har tidigare drabbats av omfattande skadegörelse, vilket bland annat ledde till att servicehuset fick stängas under en period.

Nu har kommunen återigen valt att polisanmäla händelserna.

Vädjar till allmänheten

Kommunen hoppas att invånare och besökare kan hjälpa till att förebygga ytterligare skadegörelse genom att vara uppmärksamma i sin närmiljö.

Den som har information om händelserna uppmanas att kontakta polisen.

– Nu behöver vi hjälpas åt, skriver Orust kommun i samband med informationen om de polisanmälda skadegörelserna.