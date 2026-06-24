17 projekt får stöd från Tillsammans för framtiden

17 projekt får stöd när Tjörns Sparbank delar ut bidrag genom vinstdelningsfonden Tillsammans för framtiden. Bidragen går till satsningar inom bland annat föreningsliv, kultur, idrott, tillgänglighet och lokala mötesplatser på Tjörn och i närområdet.

Tillsammans för framtiden är Tjörns Sparbanks vinstdelningsfond. Genom fonden kan företag, föreningar och andra aktörer söka stöd till projekt som bidrar till en hållbar och positiv utveckling lokalt.

Pengarna kan gå till satsningar som stärker hälsa, utbildning, föreningsliv, arbetsliv, fritid och möjligheten att bo och verka i området.

– Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar utveckling över generationer. Genom att återinvestera en del av vårt överskott i Tjörn och närområdet vill vi bidra till ett samhälle där människor kan må bra, utvecklas och trivas, säger Hans Tiderman, vd för Tjörns Sparbank.

Stöd till föreningar och lokala projekt

Bland projekten som får stöd finns upprustning av lokaler, simskola, idrottsutrustning, tillgänglighetsanpassning, kulturprojekt och lokala evenemang.

Fonden är ett komplement till bankens ordinarie sponsring och beslut om stöd fattas två gånger per år.

Projekten som får stöd våren 2026

Blekets Fritidsförening

– Upprustning av interiören i Blekets sjöbod

Dyröns fiskares Andelsförening

– Delfinansiering av minigolfbana

Dyröns Samhällsförening

– Simskola 2026

GF Gymmix Tjörn

– Kläder till ledare och värdar

IFK Valla

– Bok om IFK Vallas historia

Kållekärrs Idrottsklubb

– Renovering av klubblokal

LRF lokalavdelning Tjörn

– Skapa pedagogiskt rum vid nötodling på Billströmska Folkhögskola

PRO Stenungsund

– Inköp och installation av en projektor och en laserskrivare

Rönnängs FF

– Avbytarbås

Stenungsunds IF

– Fotbollsmål

Säbyvägens intresseförening

– Förbättring av Säbyövägen/Säbyleden

Insamlingsstiftelse Miljonmissionen

– Rörelseglädjens dag på Tjörnbro Arena

Tjörns Handbollsklubb

– Värmepress för tryck på kläder

Tjörns Ridklubb

– Speglar i ridhus

Valsängs Ridcenter

– Tillgänglighetsanpassa anläggningen

West Coast Coffee AB

– Tjörns sensommarfest – en mötesplats med hållbarhet i fokus

Ödsmåls IK

– Sittplatser och mindre läktare