Ingen badramp på Hawaii i sommar – Ny lösning planeras till nästa sommar

Besökare till badplatsen Hawaii i Stenungsund kommer att få klara sig utan den badramp som tidigare funnits på plats. När rampen skulle läggas i vattnet inför årets badsäsong upptäcktes omfattande brister.

Enligt kommunen är rampen i så dåligt skick att den inte längre kan användas på ett säkert sätt.

I stället har kommunen beslutat att utreda en ny lösning som bättre uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Arbetet ska bland annat se över både placering och utformning.

– Situationen är väldigt olycklig och vi beklagar hur det här kommer påverka våra badgäster i sommar. Nu får vi göra det bästa av situationen och satsa våra resurser på en ny, mer lämplig ramp för kommande somrar, säger Elin Silfver, enhetschef för park och natur till kommunens egen hemsida.

Ny ramp planeras

Målet är att en ny badramp ska finnas på plats inför badsäsongen 2027.

Kommunen uppger att den gamla rampen var i så dåligt skick att den riskerade att orsaka problem i stället för att underlätta för besökare.

Andra tillgängliga badplatser

För den som behöver tillgänglighetsanpassade badmöjligheter hänvisar kommunen till flera andra badplatser.

Vid Nösnäs havsbad finns en ramp ner i vattnet via asfalterad gångväg samt tillgänglighetsanpassad toalett och parkering.

På Källsnäs havsbad i Jörlanda och vid Svenshögens insjöbad finns tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser i anslutning till badplatserna samt tillgänglighetsanpassade toaletter.

Kommunen välkomnar också synpunkter från allmänheten kring hur tillgängligheten vid badplatserna kan förbättras. Detta kan lämnas via kommunens hemsida.