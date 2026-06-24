Brand i fritidsbåt på Åstol – Båtar flyttades i hamnen

Räddningstjänsten larmades natten till onsdag om rökutveckling från en fritidsbåt i hamnen på Åstol. Med storbranden vid Björholmen i färskt minne och båtar tätt liggande i gästhamnen drogs flera resurser till platsen.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom vid klockan 03.22.

Räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet och lotsbåt larmades till händelsen. Även räddningsvärnet på Åstol kallades ut.

Rök från segelbåt

Det handlade om en segelbåt, cirka 8,5 meter lång och 3,5 meter bred. Enligt de första uppgifterna kom rök från motorn, men då syntes inga öppna lågor.

Kort efter larmsamtalet började det brinna.

– Strax efter började det brinna, men man kunde snabbt släcka på plats, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

Alla som befann sig ombord ska ha tagit sig i säkerhet. Det finns inga uppgifter om personskador.

Björholmen i färskt minne

Branden inträffade under högsäsong, när många båtar ligger tätt i hamnarna längs kusten. Bara för någon vecka sedan inträffade den omfattande branden vid Björholmen, där flera båtar förstördes.

Mot den bakgrunden larmades flera resurser till Åstol för att snabbt kunna stoppa en eventuell spridning.

Båtar flyttades undan

När räddningsvärnet kom fram kunde närliggande båtar snabbt flyttas undan.

– Räddningsvärnet på ön var snabbt på plats. Närliggande båtar flyttades snabbt och förhindrade eventuell spridningsrisk. Värnet gjorde en snabb och bra insats, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

Branden kunde begränsas till den aktuella segelbåten. Vad som orsakat branden är inte känt.