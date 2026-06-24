Misstänkt inbrott i Svenshögen – Ruta krossad till bostad

Polisen larmades till Svenshögen på onsdagskvällen efter uppgifter om ett misstänkt inbrott i en bostad.

Det var vid klockan 20.26 som larmet kom.

På plats konstaterades att en ruta till bostaden hade krossats. Polisen genomförde en första undersökning och säkrade eventuella spår.

En brottsplatsundersökning kommer att genomföras och polis på plats har tagit uppgifter som ligger till grund för en anmälan om stöld genom inbrott.

Det är i nuläget oklart om något har stulits från bostaden.

Texten uppdateras under torsdagen.