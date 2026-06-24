Stulen moped hittades utbränd vid Kyrkvägen

En moped som stals i Stenungsund under natten till tisdag hittades senare utbränd vid Kyrkvägen.
Det var vid 13-tiden på tisdagen som polisstationen i Stenungsund fick besök av allmänhet som hade hittat en utbränd moped på Kyrkvägen. En polispatrull åker senare till platsen.
-Man kan konstatera att det handlar om en moped som under natten stals från Gärdesvägen, bara ett stenkast därifrån.
Ägaren har kontaktats och tar över ansvaret för mopeden.
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