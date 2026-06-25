Döms efter penningtvätt – Tog emot pengar från bedrägeri

En man i 20-årsåldern döms för penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot och fört vidare pengar som kom från ett bedrägeri.

Händelsen inträffade i april 2025 då personen bodde Tjörn.

Enligt domen fördes pengar från en bedrägeriutsatt person in på mannens bankkonto. Redan en minut senare swishade mannen vidare pengarna till en annan person. Drygt två timmar senare användes resterande pengar vid ett köp eller uttag på en ICA-butik.

Kände till bedrägeriet

Mannen uppgav under utredningen att han inte visste att pengarna kom från ett brott. Han berättade att en bekant bett honom ta emot pengarna och sedan föra dem vidare till en tredje person.

Tingsrätten anser däremot att han varit likgiltig inför pengarnas ursprung och att hans agerande varit typiskt för ett penningtvättsupplägg. Därför döms han för penningtvättsförseelse.

Döms till dagsböter

Uddevalla tingsrätt dömer mannen till 50 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 500 kronor.

Han ska också betala 1 350 kronor i skadestånd till målsäganden samt 1 000 kronor till Brottsofferfonden.