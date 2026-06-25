Hembesök efter bilannons – Äldre par lurades på BankID

Ett äldre par på Orust som hade lagt ut en bil till försäljning utsattes för ett misstänkt bedrägeriförsök under torsdagen när två spekulanter kom på besök.

Text: Mikael Berglund Dela

Två män ska ha svarat på annonsen och kom till hem till paret för att titta på bilen. I samband med besöket misstänks paret ha blivit vilseledda och en kopia av deras BankID skapades.

Enligt de första uppgifterna ska gärningspersonerna inte ha lyckats använda BankID-kopian innan det spärrades.

Polis har varit på plats och hört paret om händelsen.

Händelsen utreds som försök till bedrägeri.