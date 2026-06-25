Körde in i stillastående bil på E6 – Fyra personer till sjukhus

Fyra personer fördes till sjukhus efter en trafikolycka på E6 vid Jörlandamotet i Stenungsund under torsdagen. En bil körde in i en annan bil som stod stilla vid vägen.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom vid klockan 13.26.

Olyckan inträffade i södergående riktning, mot Göteborg. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen.

Enligt uppgifter från platsen hade en bil kört in i en stillastående bil vid vägen. NYHETERsto hade kort före olyckan varnat för ett fordonshinder på sträckan.

-Fordonet stod i vänster körfält och olyckan var ett faktum, berättar ett vittne till olyckan.

Fyra personer till sjukhus

Fyra personer fördes till sjukhus efter olyckan, det uppger Sjukvårdens larmcentral. Skadeläget är oklart.

Olyckan utreds initialt som vårdslöshet i trafik.

Vägen var avstängd

Vägen stängdes av under räddnings- och bärgningsarbetet. Vid 14.25-tiden var bärgare klara på platsen och E6 kunde öppnas igen.

Efter olyckan fanns långa restköer kvar på sträckan.