Motorcyklist stoppad efter flera trafikförseelser

En motorcyklist stoppades på Lv 160 i Stenungsund under torsdagen efter att polisen sett ”en mängd” trafikförseelser.
Det var vid 15-tiden som polisen låg bakom motorcykeln och uppmärksammade körningen.
Efter händelsen beslutade polisen att genomföra en flygande besiktning av motorcykeln.
Vad den flygande besiktningen visade och vilka eventuella brottsrubriceringar som kan bli aktuella är ännu inte känt.
Texten uppdateras under fredagen.
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