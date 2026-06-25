Sol och bad väntas i dagarna – Räddningstjänsten: Tänk på hur du parkerar

Soligt väder och höga temperaturer väntas locka många till badplatserna de kommande dagarna. Nu uppmanar räddningstjänsten besökare att tänka extra noga på hur bilen parkeras.

Text: Mikael Berglund Dela

Framkomligheten vid badplatser kan bli avgörande om räddningstjänst, polis eller ambulans snabbt behöver komma fram.

– När larmet går behöver vi komma fram utan hinder. Felparkerade bilar kan skapa stora problem för både räddningstjänst, polis och ambulans, säger Christopher Hoff, regional insatsledare på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänsten uppmanar besökare att inte parkera framför bommar eller på vägar som leder ner till badplatserna. Det är också viktigt att lämna tillräckligt med plats för större utryckningsfordon.

– Det handlar i grunden om att ge oss möjlighet att göra vårt jobb. En bil som står fel kan innebära att hjälpen kommer fram senare än den borde, säger Christopher Hoff.

Tänk på detta vid badplatserna

✓ Parkera inte så att framkomligheten hindras. Räddningstjänstens fordon behöver minst 3,5 meter vägbredd för att komma fram.

✓ Blockera aldrig bommar eller tillfartsvägar.

✓ Håll nära vägkanten och lämna plats för större fordon.

✓ Parkera inom markerade rutor.

✓ Undvik att ställa bilen nära in- och utfarter.