Slog med hammare mot bilar – Två män misstänks för brott

Två män misstänks för ofredande efter en händelse på Orust under torsdagskvällen. Fyra ungdomar ska ha blivit utsatta för männens beteende.

Larmet kom strax efter klockan 20.00 på torsdagskvällen.

Enligt initiala uppgifter ska de båda männen ha uppträtt hotfullt mot ungdomarna. De ska också enligt uppgift ha slagit med hammare mot bilar och skyltar i området.

Polis skickades till platsen. Två män i 45-årsåldern som stämde överens med signalementet lokaliserades.

Båda männen misstänks för ofredande. Fler brottsrubriceringar kan tillkomma.

Den ena mannen omhändertogs enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB).