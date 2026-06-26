16 stulna däck från bilfirma i Stora Höga – Polisen söker tips

En bilfirma i Stora Höga industriområde utsattes för en omfattande stöld under natten till torsdag.

Text: Mikael Berglund Dela

Stölden anmäldes till polisen via Polisens kontaktcenter.

Enligt anmälan ska en eller flera gärningspersoner ha klippt upp ett staket till området på Brålandsvägen.

Totalt ska 16 däck ha stulits från fyra bilar. Det ska även ha gjorts försök att stjäla däck från ytterligare fordon.

Polisen har upprättat en anmälan om stöld.

Polisen söker tips

-Den som har sett något i området under natten till torsdag, eller har uppgifter som kan hjälpa utredningen, uppmanas att kontakta polisen, uppger Herman Engelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.