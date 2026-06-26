Fullbokad loppisfest väntar på Hasselbacken

Imorgon, lördag den 27 juni förvandlas Hasselbacken i Stenungsund till en mötesplats för loppis, aktiviteter och gemenskap. Stenungsundshem arrangerar den första upplagan av Hasselbackeloppis – en dag med fokus på återbruk, föreningsliv och möten mellan människor.

Under några timmar fylls området mellan Röda och Vita Hasselbacken med loppisbord, prova på-aktiviteter och öppet hus. Alla är välkomna, oavsett om man bor hos Stenungsundshem eller inte.

Fullbokat bland säljarna

Intresset för att sälja på loppisen har varit stort. Samtliga bord och försäljningsplatser bokades snabbt och det går därför inte längre att anmäla sig som säljare.

Besökare har däremot gott om möjligheter att göra fynd, träffa grannar och ta del av dagens aktiviteter.

Föreningar på plats

I anslutning till loppisen håller Hasselgården öppet hus och Stenungsundshems nya kundkontor öppnar sina dörrar för besökare.

På plats finns också Hakefjorden Volley och Stenungsunds IF som bjuder in till prova på-aktiviteter. Fler inslag kan tillkomma under dagen.

Stenungsundshem bjuder dessutom alla besökare på grillad korv och något att dricka.

Fokus på återbruk och gemenskap

Syftet med Hasselbackeloppis är att skapa en mötesplats där återbruk står i centrum samtidigt som människor får möjlighet att träffas och umgås.

Genom att ge gamla saker ett nytt hem hoppas arrangören bidra till både gemenskap och ett mer hållbart sätt att konsumera.