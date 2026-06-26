Fullt utvecklad brand i skåpbil – Granne med brandstationen

Räddningstjänsten har larmats till en brand i en skåpbil på länsväg 770 Morlandavägen på Orust.

Larmet kom på fredagsmorgonen klockan 07:35.

Enligt de första uppgifterna ska det brinna i en skåpbil utomhus precis vid infarten till Slätthults industriområde, bara några hundra meter från brandstationen.

-Det ska vara en fullt utvecklad brand och räddningstjänsten är redan framme och har påbörjar släckningsarbetet. Jag ser på min karta att brandstationen ligger ju bredvid så de var snabbt på plats, uppger SOS ALarm Händelseinformation.

Inga personskador finns rapporterade och brandorsaken är inte känd.

Det var begränsad framkomlighet förbi platsen i samband med släckningsarbetet.