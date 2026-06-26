Brand i bergskreva på Dyrön – Räddningstjänst och räddningsvärn larmade

Räddningstjänsten har larmats till Dyrön efter uppgifter om en brand i en bergsskreva.
Larmet kom vid klockan 16.44 på fredagen.
Händelsen gäller brand ute i terräng och branden beskrivs som mindre.
-Det ska vara en mindre brand i en bergskreva, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.
Räddningstjänst är på väg till platsen. På ön finns även ett räddningsvärn.
-De är också dragna på larmet, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.
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