Brand i bergskreva på Dyrön – Räddningstjänst och räddningsvärn larmade

Tjörn
Foto: Arkivbild

Räddningstjänsten har larmats till Dyrön efter uppgifter om en brand i en bergsskreva.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 26 juni 2026 16:54 | Uppdaterad: 26 juni 2026 17:45

Larmet kom vid klockan 16.44 på fredagen.

Händelsen gäller brand ute i terräng och branden beskrivs som mindre.

-Det ska vara en mindre brand i en bergskreva, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänst är på väg till platsen. På ön finns även ett räddningsvärn.

-De är också dragna på larmet, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

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