Cyklist påkörd – Förd till sjukhus med ambulanshelikopter

En äldre man fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha blivit påkörd av en bil på länsväg 169 vid Häggvalle damm på Tjörn under fredagen.

Larmet kom vid klockan 13.20.

Olyckan inträffade vid rondellen på Lv 169/Hjältebyvägen. Enligt de första uppgifterna blev en cyklist påkörd av en bil.

Mannen var vaken och talbar efter kollisionen, men blödde från huvudet. Han fördes med ambulanshelikopter till Kungälvs sjukhus för kontroll och vård. Skadeläget är i övrigt oklart.

Trafiken på Lv 169 och Hjältebyvägen stängdes av under räddningsarbetet. Vid 14.25-tiden var vägarna öppna igen, men det fanns långa restköer efter olyckan.