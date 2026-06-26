Risk för brand ombord på båt i gästhamn – Räddningstjänst och Sjöräddningssällskapet larmades

Räddningstjänsten har larmats till Södra hamnen i Skärhamn på Tjörn efter uppgifter en båt som riskerar att börja brinna. Detta efter att man ombord har batterier som är både överhettade och som läcker.
Larmet kom vid klockan 21.34 på fredagskvällen. Den aktuella båten ska ligga i gästhamnen.
Enligt de första uppgifterna ska det lukta rök från batterier ombord på båten, vilket medför risk för brand. Ett batteri uppges också läcka.
Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet är larmade till platsen för kontroll.
Båten flyttades
-Det vi gör nu är att flytta båten från bryggorna i gästhamnen om det skulle bli en brand, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg till NYHETERsto.
Vid klockan 22:10 har Sjöräddningsällskapet bogserat båten till annan säkrare plats i hamnen.
Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador.
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