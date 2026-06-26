Kvinna åtalas för grovt rattfylleri på Tjörn

En kvinna i 35-årsåldern har åtalats för grovt rattfylleri efter en händelse på Tjörn. Enligt åtalet ska hon ha kört bil med en alkoholhalt som ligger långt över gränsen för grovt rattfylleri.
Händelsen inträffade den 16 maj 2026 i Kållekärr på Tjörn.
Enligt stämningsansökan uppmättes alkoholkoncentrationen i kvinnans utandningsluft till 0,68 milligram per liter, vilket motsvarar cirka 1,36 promille alkohol i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 0,50 milligram per liter utandningsluft, motsvarande omkring 1,0 promille.
Kvinnan har erkänt brott.
Målet handläggs som ett snabbförfarande i brottmål.
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