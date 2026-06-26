Oj! Vilken sommarhelg

Vilken sommarhelg vi har framför oss! Sundanatta, loppisar, familjeteater, Bohusläns Kammarmusikfestival och flera sommarutställningar väntar när STO-området går in i en innehållsrik helg. Här är ett urval av evenemang i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Hasselbackens Loppis

Hasselbackevägen, Stenungsund • Lördag 27 juni kl. 10.00–13.00

Hasselbacken bjuder in till loppis, gemenskap och aktiviteter för boende och besökare. Hasselgården har också öppet hus under dagen.

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Sundanatta

Sundanatta är tillbaka och fyller centrala Stenungsund med musik, aktiviteter, tävlingar och erbjudanden. Under dagen väntar bland annat besök av räddningstjänsten, darttävling, aktiviteter för hela familjen och shopping. Klockan 14.00 intar Arwin scenen i Kulturparken, innan kvällen fortsätter med livemusik på Harrys.

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Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 26 juni

• kl. 18.30 – SUPERGIRL (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Lördag 27 juni

• kl. 12.45 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 15.15 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Eng.Tal)

• kl. 17.30 – The Mandalorian and Grogu (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Söndag 28 juni

• kl. 15.45 – Toy Story 5 (Sv.Txt) (Sv. Tal)

• kl. 18.00 – SUPERGIRL (Sv.Txt) (Eng.Tal)

Utställningar

Ines Sebalj – Mellan berg och hav

Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti

Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, där tre serier visas med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.

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Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 28 juni

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

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TJÖRN

Familjeföreställning: Spöket på Canterville

Sundsby säteri • Lördag 27 juni kl. 11.00 och 16.00 samt söndag 28 juni kl. 11.00

Teater Bom spelar en ryslig, komisk och tänkvärd familjeföreställning utomhus på lilla scenen vid Sundsby säteri.

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Bohusläns Kammarmusikfestival på Tjörn

Tjörn • Lördag 27 juni kl. 11.00, 15.00 och 19.00

Bohusläns Kammarmusikfestival bjuder på tre konserter på Tjörn under samma dag, med spelningar i Smedjan i Skärhamn och Pilane skulpturpark.

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Lions sommarmarknad

Aröd • Lördag 27 juni kl. 10.00–14.00

Lions Tjörn arrangerar sommarmarknad med secondhandförsäljning, lotteri, kaffe och marknadskänsla.

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Vernissage: Catharina Charléz

Biblioteket, Skärhamn • Lördag 27 juni kl. 11.00–13.00

I Konstrummet på Skärhamns bibliotek hålls vernissage för Catharina Charléz utställning.

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Bengt Forsberg, piano

Valla kyrka • Lördag 27 juni kl. 18.00

Pianisten Bengt Forsberg gästar Valla kyrka med ett program med musik av bland andra Bach, Beethoven och Liszt.

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Utställningar och pågående aktiviteter

Öppen ateljé: Doris Karlsson & Maria Johansson

Fårhuset, Sundsby säteri • Fram till 28 juni

Doris Karlsson och Maria Johansson visar halm- och textilslöjd i Fårhuset på Sundsby säteri.

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Utställning: ”Fiskeläget med stort F”

Åstols Hembygdsmuseum, Åstol • Fram till 5 juli

Åstols museum visar en utställning om Åstols utveckling och storhetsperioden 1950–1970.

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Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti

I verkstaden kan både barn och vuxna testa att måla med akvarell under sommaren.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på en konstsommar i kulturlandskapet med årets utställning Sculptural Landscape.

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ORUST

Bohusläns Kammarmusikfestival 2026

Gullholmens kyrka och Hälleviksstrands kyrka • Fredag 26 juni kl. 15.00 och 19.00

Bohusläns Kammarmusikfestival gästar Orust med konserter på Gullholmen och i Hälleviksstrand under fredagen.

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Magnus Carlson och Gunnar Frick på Slussens Pensionat

Slussen • Fredag 26 juni–lördag 27 juni

Magnus Carlson gästar Slussens Pensionat tillsammans med Gunnar Frick för en musikhelg vid vattnet.

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Sommarpremiär på Rompen Street Food Market – The Pool

Tuvesvik, Lavön • Lördag 27 juni kl. 17.00

Rompen Street Food Market öppnar för sommaren med foodtrucks, utomhuskänsla och musik med Orustbandet The Pool.

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Utställningar

Vem ställer ut?

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 8 juli

Stina Wirsén och Anna Hörling ställer ut i Kulturhuset Kajutan med originalkonst, bilderboksillustrationer och skulpturala uttryck.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.