Strömavbrott i delar av Ucklum

Ett strömavbrott drabbade under natten delar av Ucklum i Stenungsund. Först i eftermiddag räknar Vattenfall att alla abonnenter har strömmen åter.
Avbrottet började vid klockan 02.13 natten till fredagen och Totalt berörs 168 elkunder.
Enligt Vattenfall pågår arbetet med att åtgärda felet och den preliminära tiden för att strömmen ska vara åter är klockan 15.00.
Orsaken till strömavbrottet är i nuläget inte känd.
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