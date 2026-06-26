Tonåring döms för rånet mot McDonald’s – Så blev domen

Den tonåring som åtalades för rånet mot McDonald’s i Stenungsund döms nu av Uddevalla tingsrätt.

Rånet mot McDonalds Stenungsund inträffade natten till den 27 april 2026.

Tonåringen gick maskerad in på restaurangen och riktade en kolsyrepistol mot två anställda. Vapnet var enligt tingsrätten svårt att skilja från ett riktigt vapen. Han tvingade till sig cirka 2 400 kronor i kontanter innan han lämnade platsen.

Bild: Polisen förundersökningsprotokoll Bild: Polisen förundersökningsprotokoll ‹ 1 av 2 ›

Tonåringen har erkänt rånet.

Han döms även för ringa narkotikabrott efter att ha innehaft 0,97 gram cannabisharts i Stenungsund några dagar senare.

Omfattande förundersökning med starka bevis

När åtalet väcktes kunde åklagaren presentera en omfattande utredning. Polisen hade bland annat säkrat övervakningsfilmer, beslagtagit kläder och en väska samt den kolsyrepistol som bedöms ha använts vid rånet. Även mobiltelefoner, teknisk bevisning och vittnesförhör ingick i utredningen.

Straffvärde: Fängelse i ett år och nio månader

Tingsrätten konstaterar att rånet är det klart allvarligaste brottet. Domstolen pekar på att gärningen förstärktes genom att ett vapenliknande föremål användes, vilket skapade en stark hotbild för de två anställda.

Samtidigt väger domstolen in att det inte användes något fysiskt våld, att det inte rörde sig om ett riktigt skjutvapen, att rånbytet var relativt begränsat och att gärningen inte förefaller ha varit särskilt avancerat planerad.

Den samlade bedömningen är att brottsligheten har ett straffvärde motsvarande ett år och nio månaders fängelse.

Behandling i stället för fängelse

Trots det höga straffvärdet väljer tingsrätten att inte döma tonåringen till fängelse.

I domen hänvisas till Kriminalvårdens personutredning, där det framgår att han har ett omfattande missbruk, ett stort behandlingsbehov och en hög risk att återfalla i brott. Kriminalvården bedömer samtidigt att risken kan minska om han genomgår en strukturerad behandling.

Domstolen delar den bedömningen och dömer därför till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Han ska omedelbart föras till behandlingshem där behandlingen inleds under Kriminalvårdens övervakning. Om fängelse hade valts skulle strafftiden ha blivit ett år och nio månader. Häktningen hävs i samband med domen.

Skadestånd till personal och restaurang

Tonåringen ska betala 26 600 kronor vardera till de två McDonald’s-anställda som utsattes för rånet. Ersättningen avser kränkning och sveda och värk.

Restaurangen tilldöms 30 966 kronor i skadestånd. Ersättningen omfattar de stulna kontanterna, försäljningsbortfall när restaurangen hölls stängd under polisens arbete, kostnader för ersättningspersonal och psykologstöd till personalen efter rånet.

Tidigare dömd

Av domen framgår också att tonåringen sedan tidigare förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. År 2024 dömdes han för brott mot knivlagen och påföljden blev då 20 timmars ungdomstjänst. Tingsrätten bedömer dock att han i övrigt är i stort sett ostraffad, vilket tillsammans med behandlingsbehovet bidrog till att påföljden blev skyddstillsyn i stället för fängelse.

Domen kan överklagas.