Vägrade betala för sig – Stoppade tåget

Ett tåg mellan Stenungsund och Uddevalla blev stående i Svenshögen på fredagsmorgonen efter problem med en person som vägrade betala för sig.
Polisen fick larm om händelsen klockan 07.42.
Enligt de första uppgifterna ska resenären ha vägrat betala för sig och därefter blivit stökig ombord.
Tåget stod kvar i Svenshögen i väntan på polis. Personen som vägrade göra rätt för sig välde dock att lämna platsen innan polisen kom fram till Svenshögen och tåget kunde rulla vidare.
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