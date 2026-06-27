ICA Handlare besökte Tjörns DFF – Svårare för tjej- och damidrott att locka sponsorer

Tjej- och damidrotten har ofta svårare att locka sponsorer än herridrotten. I veckan besökte Robert Larsson från ICA Kvantum i Stenungsund Tjörns DFF – en av 15 föreningar i STO-området som butiken stöttar.

Text: Mikael Berglund Dela

Sponsring är en viktig förutsättning för många föreningar. Intäkterna används bland annat till träningsmaterial, matchställ, ledarutbildningar, resor och för att hålla medlems- och träningsavgifter på en rimlig nivå.

Samtidigt visar flera undersökningar att dam- och flickidrott generellt har svårare att attrahera sponsorer än herridrotten. En vanlig förklaring är att damidrotten historiskt haft mindre medieutrymme och därmed gett företag en lägre upplevd exponering.

Trots att intresset för damidrott ökar väljer många sponsorer fortfarande att lägga en större del av sina marknadsbudgetar på herrlag.

Besökte Tjörns DFF

Vid veckans besök träffade Robert Larsson spelare och ledare i Tjörns DFF, en förening som under många år arbetat för att ge flickor och kvinnor på Tjörn möjlighet att spela fotboll och utvecklas i en trygg föreningsmiljö.

Föreningen bedriver verksamhet från de yngsta åldrarna upp till seniornivå och har de senaste åren fortsatt att utveckla både ungdoms- och damfotbollen på ön.

För Robert Larsson handlar sponsringen om betydligt mer än logotyper på matchtröjor. ‹ 1 av 2 ›

Genom att stötta lokala föreningar vill ICA Kvantum bidra till att fler barn och ungdomar kan fortsätta idrotta, samtidigt som föreningslivet stärks i hela STO-området.

En långsiktig satsning

Robert Larsson tillsammans med Christer Olausson, Tjörns DFF

ICA Kvantum Stenungsund har under många år varit en av de största lokala sponsorerna inom idrotten och samarbetar i dag med 15 föreningar inom bland annat fotboll, innebandy, handboll, friidrott och andra idrotter.

Satsningen bygger på långsiktiga samarbeten där målet är att ge tillbaka till det lokala samhället och skapa goda förutsättningar för föreningslivet.