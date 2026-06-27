Frontalkollision utanför Henån – Misstänkt grovt rattfylleri

Räddningstjänst, polis och ambulans larmades på lördagen till en trafikolycka på väg 764 vid Timmerhult på Orust. Förare till ett av fordonen var märkbart påverkad och misstänks för grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

Larmet om olyckan kom klockan 17:44.

Två personbilar har frontalkolliderat. Enligt de första uppgifterna är sex personer inblandade i olyckan. Samtliga personer har själva tagit sig ur fordonen. Ambulans har varit på plats och kollat till inblandade. Ingen behövde åka med till sjukhus för kontroll.

En av förarna uppges vara märkbart påverkad och får följa med för tillnyktring. Händelsen utreds som grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

Vägen var helt avstängd under räddningsarbetet.

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