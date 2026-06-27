Trafikolycka i rondell vid Stora Högamotet

Larm om en trafikolycka vid Stora Högamotet i Stenungsund. Två bilar har kolliderat i en rondell.
Larmet kom vid klockan 08.25 på lördagsmorgonen.
Två personbilar har kolliderat i rondellen på Lv 160, närmast Stenungsund.
Enligt de första uppgifterna ska ingen person ha skadats, men ett körfält är blockerat och olyckan påverkar framkomligheten i området.
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