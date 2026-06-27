Trafikolycka i rondell vid Stora Högamotet

STO-Området
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Larm om en trafikolycka vid Stora Högamotet i Stenungsund. Två bilar har kolliderat i en rondell.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 27 juni 2026 08:29 | Uppdaterad: 27 juni 2026 09:39

Larmet kom vid klockan 08.25 på lördagsmorgonen.

Två personbilar har kolliderat i rondellen på Lv 160, närmast Stenungsund.

Enligt de första uppgifterna ska ingen person ha skadats, men ett körfält är blockerat och olyckan påverkar framkomligheten i området.

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