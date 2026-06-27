Väktare hittade misstänkt narkotika i snusdosa

Polisen upprättade under natten till lördagen en anmälan om narkotikabrott efter att en väktare gjort ett fynd i centrala Stenungsund.
Händelsen inträffade under natten till lördagen.
En väktare hittade en snusdosa innehållande vad som misstänks vara narkotika och kontaktade polisen.
En polispatrull åkte till platsen, tog hand om fyndet och upprättade en anmälan om narkotikabrott genom eget bruk.
Det finns ingen misstänkt i ärendet.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.