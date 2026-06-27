Väktare hittade misstänkt narkotika i snusdosa

Stenungsund
Arkivbild: NYHETERsto

Polisen upprättade under natten till lördagen en anmälan om narkotikabrott efter att en väktare gjort ett fynd i centrala Stenungsund.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 27 juni 2026 07:39

Händelsen inträffade under natten till lördagen.

En väktare hittade en snusdosa innehållande vad som misstänks vara narkotika och kontaktade polisen.

En polispatrull åkte till platsen, tog hand om fyndet och upprättade en anmälan om narkotikabrott genom eget bruk.

Det finns ingen misstänkt i ärendet.

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