Fortsatta problem med missfärgat vatten på Tjörn

Boende på flera håll på Tjörn med kommunalt vatten upplever sedan midsommar missfärgat kranvatten. Enligt kommunen är vattnet dock drickbart, samtidigt som arbete pågår för att komma till rätta med problemet.
Tekniker har under de senaste dagarna arbetat med att spola vattenledningarna i de områden som drabbats. Problemen har bland annat rapporterats från delar av Skärhamn, Bäckevik, Rönnäng, Bleket, Klädesholmen, Åstol och Dyrön.
Kan bero på beläggningar
Kommunen bedömer att missfärgningen sannolikt orsakas av beläggningar på insidan av ledningarna som lossnat. När ledningarna spolats rekommenderas de boende att själva spola sina vattenledningar en stund för att få bort eventuella rester.
Vatten finns att hämta
För den som vill hämta vatten finns en vattentank vid infarten till XL Bygg i Bleket. Det vattnet rekommenderas att kokas innan användning.
Vid Kyrkvägen 2 i Rönnäng, i närheten av färjeläget, finns även ett brandposthuvud med dricksvatten. Vattnet därifrån behöver inte kokas.
-Kommunen fortsätter att följa situationen och arbetar vidare med åtgärder i de områden som berörs, skriver man på sin hemsida.
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