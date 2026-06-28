Brand i personbil vid badplats – Helt övertänd

Räddningstjänsten har larmats till Källsnäs parkering i Jörlanda efter uppgifter om brand i en personbil.

Larmet kom vid klockan 13.17.

-Bilen ska brinna och det finns risk för spridning till buskar och sly i närheten, men inte till andra fordon eller fastigheter. Räddningstjänsten är på väg, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Bilens ska ha börjat ryka och sedan gick det snabbt så var det helt övertänd.

-Vi har skickat ett resursanpassat paket till platsen, men det tar en stund för räddningstjänsten att komma fram, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

Inga personskador finns rapporterade.

Svårigheter att ta sig fram

Vägen till badplatsen är lång, smal och kurvig. Räddningstjänsten behöver dessutom ta sig hela vägen fram till bilen som brinner.

Tidigare i veckan skrev NYHETERsto om vikten av att parkera rätt vid badplatser. Den här händelsen visar varför det är viktigt att framkomligheten alltid hålls fri för blåljuspersonal.