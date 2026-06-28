Lugn sommarnatt i STO – Trots mycket folk i rörelse

Det blev en relativ lugn natt i STO-området trots semestertider, mycket folk i rörelse i den Bohuslänska skärgården och Sundanatta i centrala Stenungsund.

Från klockan 21 på lördagskvällen fram till söndagsmorgonen har polisen inte haft några ärenden i området som lett till anmälningar, det uppger Polisens ledningscentral.

Polisen har däremot arbetat med kontroller, förebyggande arbete och ärenden kopplade till psykisk ohälsa.

Även för räddningstjänsten blev natten lugn. Inga larm har noterats i STO-området under kvällen och natten. Sjöräddningssällskapet har inte heller haft några skarpa larm, utan enbart medlemsuppdrag.

Under söndagen väntas något sämre sommarväder och det betyder ofta mer trafik från öarna och skärgården, men också kring köpcentrum och handelsområden.