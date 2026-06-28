Nattligt strömavbrott drabbade över 500 elkunder på Orust

OrustStröm - El

Drygt 500 elkunder på Orust blev utan ström under natten till lördagen efter ett fel på en elkabel.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 28 juni 2026 06:55

Strömavbrottet började vid klockan 02.35 och berörde totalt 510 kunder i delar av kommunen.

Enligt Ellevio orsakades avbrottet av ett fel på en elkabel.

Arbetet med att åtgärda felet pågick under natten och samtliga berörda kunder hade fått strömmen tillbaka vid 06.35.

Delar av området som berördes. Karta: Ellevio
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