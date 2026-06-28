Nattligt strömavbrott drabbade över 500 elkunder på Orust

Drygt 500 elkunder på Orust blev utan ström under natten till lördagen efter ett fel på en elkabel.
Strömavbrottet började vid klockan 02.35 och berörde totalt 510 kunder i delar av kommunen.
Enligt Ellevio orsakades avbrottet av ett fel på en elkabel.
Arbetet med att åtgärda felet pågick under natten och samtliga berörda kunder hade fått strömmen tillbaka vid 06.35.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.