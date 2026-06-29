Blottare vid gamla folkparken – Polis larmades ut

Iklädd endast sandaler gick en man fram till en bil vid gamla folkparken i Spekeröd på måndagseftermiddagen. Polis larmades ut.

Händelsen inträffade vid klockan 15.45 vid gamla folkparken i Spekeröd, granne med rastplatsen.

Mannen ska ha varit naken, endast iförd sandaler, och gått fram till en bil som målsägande satt i och hängt sig över bilens fönster.

Målsäganden larmade 112 och kopplades vidare till polisen.

-Man har tagit uppgifter om händelsen och detta larmades ut till patruller i närområdet. säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson.

Målsäganden kommer i efterhand att göra en anmälan om sexuellt ofredande.