Blottare vid gamla folkparken – Polis larmades ut

Iklädd endast sandaler gick en man fram till en bil vid gamla folkparken i Spekeröd på måndagseftermiddagen. Polis larmades ut.
Händelsen inträffade vid klockan 15.45 vid gamla folkparken i Spekeröd, granne med rastplatsen.
Mannen ska ha varit naken, endast iförd sandaler, och gått fram till en bil som målsägande satt i och hängt sig över bilens fönster.
Målsäganden larmade 112 och kopplades vidare till polisen.
-Man har tagit uppgifter om händelsen och detta larmades ut till patruller i närområdet. säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson.
Målsäganden kommer i efterhand att göra en anmälan om sexuellt ofredande.
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