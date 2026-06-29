Döms för rattfylleri med lastbil i centrala Stenungsund

En lastbilschaufför har dömts för rattfylleri efter att ha kört lastbil i Stenungsund med alkohol i kroppen.
Mannen stoppades för kontroll i början på maj på Göteborgsvägen i Stenungsund.
Enligt domen hade mannen en alkoholkoncentration på 0,11 milligram per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,22 promille alkohol i blodet. Halten ligger över gränsen för rattfylleri men under gränsen för grovt rattfylleri.
Erkände brottet
Mannen erkände brott och tingsrätten avgjorde målet utan huvudförhandling.
Dagsböter och avgift
Påföljden blev 40 dagsböter om 100 kronor, totalt 4 000 kronor. Mannen ska dessutom betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.
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