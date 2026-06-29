Inbrott vid stationen – Ruta krossad

Polisen larmades sent på söndagskvällen till en lokal vid järnvägsstationen i Stenungsund efter uppgifter om ett misstänkt inbrott. När patrullen kom till platsen hade de misstänkta personerna lämnat området.

Larmet kom vid klockan 23.57.

En inringare uppgav att en glasruta hade krossats och att okända personer befann sig inne i lokalen. Under samtalet lämnade personerna platsen.

Polisen sökte i närområdet, bland annat med hund – men utan att hitta några misstänkta.

Fönsterruta krossad

På plats kunde patrullen konstatera att ett fönster hade krossats. Det är ännu oklart om något har stulits ur lokalen.

En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats.