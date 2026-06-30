Fängelse efter stölder – Involverade 14-åring i brott

En 21-årig man döms till fyra månaders fängelse efter flera brott på Orust, bland annat stölder, häleri, narkotikabrott och vapenbrott. Han döms också för att ha involverat en kille som då inte var straffmyndig i brottslighet.

Uddevalla tingsrätt har dömt mannen för två stölder som begicks sommaren 2025. Den ena gällde en båt med motor som stals i Slussen och den andra verktyg samt en gräsklippare som stals från en skola på Orust.

Involverade minderårig

Enligt tingsrätten hade mannen ett upplägg där den då 14-årige pojken deltog i stölderna. Domstolen bedömer att mannen medvetet involverade en underårig i brottsligheten, vilket också ledde till fällande dom för det brottet.

Den yngre pojken, som hunnit fylla 15 år när en del av brotten begicks, döms till 35 timmars ungdomstjänst för två fall av stöld.

Flera andra brott

Den äldre mannen döms även för häleri, brott mot vapenlagen genom innehav av ammunition, två fall av ringa narkotikabrott samt ringa dopningsbrott efter att polis hittat bland annat cannabis, amfetamin, dopningspreparat och ammunition vid en husrannsakan i februari 2026.

Skadestånd och tidigare brott

Mannen ska betala skadestånd skolan på Orust och en avgift till Brottsofferfonden. Han ska även ersätta staten för kostnader för provtagning och analys.

Vid straffmätningen konstaterar tingsrätten att mannen återfallit i brott under pågående prövotid och att han sedan tidigare förekommer i belastningsregistret med flera domar, bland annat för vapensmuggling, vapenbrott, narkotikabrott och dopningsbrott.

Mot den bakgrunden ansåg tingsrätten att påföljden skulle bestämmas till fängelse i fyra månader.