Trafikolycka vid Vallhamnsrondellen

En trafikolycka inträffade på tisdagseftermiddagen på länsväg 169 vid Vallhamnsrondellen. En bärgare finns på plats och trafiken påverkas under bärgningsarbetet.
Larmet kom vid klockan 14.10, olyckan har skett från Kållekärr mot Vallhamn, strax innan rondellen.
Enligt de första uppgifterna har ingen person skadats i samband med olyckan.
Framkomligheten är begränsad medan det skadade fordonet bärgas.
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