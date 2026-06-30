Trafikolycka vid Vallhamnsrondellen

Tjörn
Trafikolycka vid Vallhamnsrondellen. Foto: NYHETERsto.

En trafikolycka inträffade på tisdagseftermiddagen på länsväg 169 vid Vallhamnsrondellen. En bärgare finns på plats och trafiken påverkas under bärgningsarbetet.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 30 juni 2026 14:53 | Uppdaterad: 30 juni 2026 16:51

Larmet kom vid klockan 14.10, olyckan har skett från Kållekärr mot Vallhamn, strax innan rondellen.

Enligt de första uppgifterna har ingen person skadats i samband med olyckan.

Framkomligheten är begränsad medan det skadade fordonet bärgas.

Olyckan inträffade strax efter klockan 14 på tisdagen.
Förare av en personbil har kört av vägen.
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