Lastbilschaufför döms efter otillåten omkörning

En lastbilschaufför har dömts till böter efter en otillåten omkörning på väg 723 i Kållekärr. Mannen erkände gärningen och döms nu av Uddevalla tingsrätt.
Händelsen inträffade den 5 juni på väg 723 i Kållekärr.
Enligt domen körde mannen om ett annat fordon trots att körfältet inte var fritt från mötande trafik på en tillräckligt lång sträcka eller att det fanns annat hinder mot omkörningen.
Erkände brottet
Mannen erkände gärningen och tingsrätten avgjorde därför målet utan huvudförhandling. Domstolen bedömer att brottet är styrkt genom erkännandet och den övriga utredningen.
Döms till böter
Påföljden blir penningböter på 3 000 kronor.
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